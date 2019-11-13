Москва, , 16:23 — REGNUM Росстат в третьем квартале 2019 года зафиксировал существенное ускорение роста внутреннего валового продукта. Об этом говорится в предварительной оценке ВВП за III квартал, опубликованной на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Так, если во втором квартале 2019 года рост ВВП составил 0,9%, то в третьем квартале — уже 1,7%. Общий рост ВВП за девять месяцев 2019 года составил при этом 1,1%.

Наибольший вес и темпы роста в III квартале имели пассажирооборот, сельское хозяйство и промышленность. В частности, как отмечают в Росстате, программа господдержки региональных внутренних авиаперевозок способствовала росту в сфере пассажирооборота в целом на 6,2%. В сфере промышленности рост составил 2,9%, причём этот показатель увеличивается на протяжении всего 2019 года. Впервые в 2019 году отмечен существенный рост в сфере сельского хозяйства — в III квартале он составил 5,1%.

Значительно увеличились и показатели оптового товарооборота (+3,8%), в частности — внутренней и внешней торговли газом.

Ранее о резком росте ВВП сообщило Министерство экономического развития РФ. Его причинами в министерстве называют «значительное увеличение запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур».