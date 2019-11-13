Владикавказ, , 16:21 — REGNUM В Северной Осетии произошли изменения в региональном бюджете на 2019 год. Возросли расходы на социальную сферу и еще ряд направлений. Общий объем увеличения расходных параметров бюджета превысил 1,016 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, 324,6 млн рублей направлено на социальные выплаты гражданам из Пенсионного фонда РФ. Еще 5,9 млн рублей предоставлено на обеспечение отдельной категории граждан лекарствами и на лечебное питание для детей-инвалидов. На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился первенец, выделили 20,3 млн рублей. В качестве грантов Фонд поддержки детей добавил Северной Осетии еще 6,4 млн рублей.

Кроме того, из федерального бюджета республике предоставили 410 млн рублей на дорожную деятельность и 35,7 млн рублей — на поддержку среднего и малого бизнеса.

Таким образом, в целом параметры расходной части бюджета РСО-Алании увеличатся до 33,324 млрд рублей и дефицит составит около 343, 5 млн рублей.