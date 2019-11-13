Бишкек, , 16:20 — REGNUM В Киргизии по итогам 2018 года показатель уровня ВВП на душу населения составил около 92 тысяч сомов (более 84 тысяч рублей). Об этом на заседании парламента сегодня, 13 ноября, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, правительство планирует в 2020 году довести этот показатель до 100,5 тысяч сомов (около 92 тысяч рублей), а в 2023 году — до 120 тысяч сомов (около 110 тысяч рублей).

Также высокопоставленный чиновник сообщил депутатам о том, что по итогам минувшего года доля малого и среднего бизнеса в экономике республики составила 38,2%. При этом он подчеркнул, что к 2023 году планируется увеличить этот показатель до 41,5%.