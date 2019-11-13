Бишкек, , 16:10 — REGNUM В 2018 году бюджет Киргизии сохранил социальную направленность. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании парламента республики, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, на эту сферу было направлено 78,4 млрд сомов (около 71,7 млрд рублей), или 55,2% госказны.

Из этих денег на сферу образования было потрачено 30,8 млрд сомов (около 28,2 млрд рублей), на здравоохранение — 19,4 млрд сомов (17,7 млрд рублей), на соцзащиту — 29,6 млрд сомов (27 млрд рублей), на сферы культуры и религии — 3,2 млрд сомов (2,9 млрд рублей).