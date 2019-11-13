Джакарта, , 16:09 — REGNUM Ряд предпринимателей из Индонезии и Китая успешно подписали деловые контракты на сумму 61,4 млн долларов США, сообщает Antara.

«В ходе форума возникли надежды работодателей на расширение сотрудничества между двумя странами для поддержки успеха в укреплении индонезийской продукции в Китае», — заявил генеральный консул Индонезии в Шанхае Денни Курния.

На форуме присутствовало около 150 предпринимателей из Китая. До подписания текста соглашения о деловом контракте бизнесмены из Китая получили объяснение торговли и инвестиций в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее онлайн-платформа Tmall Global пообещала представить больше индонезийских товаров потребителям в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Tmall Global обещает представить индонезийские товары потребителям в КНР