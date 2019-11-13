Москва, , 15:55 — REGNUM Российская валюта дешевеет, повторяя динами других развивающихся валют, на фоне отсутствия конкретики по заключению торговой сделки между США и КНР, а также продолжающихся протестов в Гонконге и Чили, которые послужили снижению аппетита к риску у инвестором, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, Дональд Трамп не раскрыл деталей текущих переговоров, а также пригрозил увеличением тарифов по китайским товарам, если стороны не смогут оперативно договорится.

Дополнительным негативом служит крепкий доллар, который торгуется вблизи месячного максимума благодаря сильной американской экономике и отказа ФРС от дальнейшего снижения процентной ставки.

Кроме того, снижению курса способствует падение нефтяного рынка. По мере отсрочки подписания торгового соглашения возрастают опасения дальнейшего сокращения спроса на сырье.

Международное энергетическое агентство прогнозирует замедление темпов роста на нефть на 100 тыс. баррелей в сутки после 2025 года, к которому должна повысится топливная эффективность.

На дорогах будет появляться все больше электромобилей. Ожидается падение котировок до отметки в $61 за баррель», — предполагает эксперт.

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