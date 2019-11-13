Ашхабад, , 15:53 — REGNUM Аграрии Дашогузской области Туркмении собрали урожай риса — более 35 тысяч тонн. Рисоводам северного региона удалось выполнить поставленную правительством задачу по заготовке «жемчужного зерна», передает «Туркменистан. Золотой век».

Отмечается, что урожайность рисовой культуры в Дашогузской области составила 43,2 центнера с гектара.

Новый урожай, основу которого составили отличающиеся высокими вкусовыми качествами сорта «Нукус — 2», «Мунбаши» и «Аленга», поступил для переработки на специализированное перерабатывающее предприятие района Туркменбаши.

Читайте также: В государственных магазинах столицы Туркмении возник дефицит сахара и риса