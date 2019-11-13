Рига, , 15:50 — REGNUM Сегодня, 13 ноября, в окончательном чтении Сейм Латвии принял поправки к закону «О государственных пенсиях». С 2020 года размер минимальной пенсии в стране будет равен 80 евро. Об этом пишет портал NRA.

Журналисты отмечают, что на данный момент уровень минимальной пенсии в Латвии равняется 64,03 евро.

Одновременно депутаты установили, что размер пенсии для лиц получивших инвалидность с рождения будет равен 122,9 евро, вместо 106,72 сейчас. При окончательном расчёте пенсии будет приниматься сделанный во время трудовой деятельности размер накоплений.

Напомним, латвийский омбудсмен Юрис Янсонс считает, что гарантированный минимальный уровень доходов в стране должен равняться 367 евро в месяц.