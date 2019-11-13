Нью-Дели, , 15:59 — REGNUM В октябре 2019 года уровень инфляции в розничной торговле Индии достиг уровня 4,62%. Об этом 14 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на статистический отчёт правительства Индии.

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Представители индийского руководства подчеркнули, что данный показатель впервые за 15 месяцев превысил уровень в 4%, установленный Резервным банком Индии (РБИ) в качестве предельного допустимого значения. Ранее, в сентябре 2018 года, уровень инфляции в розничной торговле Индии составил 3,99%. Основной причиной роста розничных цен в южноазиатском государстве стал так называемый «луковый кризис» и резкое увеличение стоимости указанного товара, составляющего основу рациона индийцев.

Напомним, что проливные дожди на западе Индии летом 2019 года уничтожили значительную долю урожая лука в регионе. Западные штаты выступают основными производителями репчатого лука в стране. В настоящее время цены на указанный товар в Индии составляют около 80 рупий за килограмм. Для стабилизации цен Нью-Дели вынужден импортировать лук из Египта, Ирана, Турции.