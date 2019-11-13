Бишкек, , 15:49 — REGNUM Международная ассоциация развития планирует выдать Киргизии льготный кредит в размере $5 млн (319,5 млн рублей) и грант на такую же сумму. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, передает «Tazabek».

Кредит будет предоставлен под 0,75% годовых на срок в 38 лет, из которых первые шесть лет станут льготным периодом.

Также Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития, действующие в качестве распорядителя многостороннего донорского целевого фонда энергопроекта CASA-1000 намерены предоставить правительству Киргизии еще один грант — на сумму $1 млн (63,9 млн рублей).

Деньги обещают направить на улучшение электроснабжения и водоснабжения, на поддержку сельского хозяйства и организацию строительства экономических объектов, а также на сокращение миграции молодежи из сел, расположенных вблизи линии электропередачи CASA-1000.

ИА REGNUM напоминает, что CASA-1000 — это проект, предполагающий экспорт в Афганистан и Пакистан излишков электроэнергии, вырабатываемой в Киргизии и Таджикистане в летний период.

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