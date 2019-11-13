Москва, , 15:47 — REGNUM

Позиция Китая в этой торговой войне с США несколько выгоднее. И пока Дональд Трамп это учитывает при ведении вербальной артиллерийской атаки на КНР. При этом он в целом отдаёт себе отчёт о всех тех возможных сценариях текущей внешнеторговой и валютной войн между Китаем и Америкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов, комментируя заявление Трампа о санкциях.

«При этом необходимо понимать, что методы ведения переговоров с позиции Трампа существенно отличаются от методов Китая в вопросах ведения не только дел, но и переговоров в целом. Наблюдается крайне сдержанная реакция китайских политиков и официальных лиц, и это только подчёркивает и отличает ту стилистику всех утверждений и тезисов, выдвинутых сторонами в качестве аргументов по тем или иным вопросам, попавшим в перечень этой международной дискуссии.

В условиях, когда Китай, действительно, крайне заинтересован в заключении внешнеторговой сделки, и даже не потому, что ему необходимо вести внешнюю торговлю с США, а тут, скорее всего, будет действовать принцип китайского сохранения своего лица, крайне важный в понимании китайской элиты и всего китайского менталитета.

Полагаю, что Трамп это понимает и именно поэтому в адрес Китая он позволяет свои выпады и словесные тирады о новых санкциях. Видимо, Трамп рассчитывает на то, что ведущие политики КНР, ведомые в первую очередь принципом китайской ментальности и соблюдая принцип «сохранения своего лица», соблюдая принцип сохранения своей репутации, пойдут на уступки США и всё-таки примут его условия.

Он рассчитывает на это, потому что в адрес официального Пекина и одной из самых успешных и динамично развивающихся компаний Поднебесного Китая звучат слова Трампа о том, что они (КНР) пойманы за руку на поприще промышленного шпионажа, ну, а раз так, то они (КНР), действительно пойдут на поводу у Трампа. Но этого не будет.

Самым ярким решением этого противостояния будут новые санкции со стороны Америки в отношении Китая, они в пылу горячего характера Трампа, действительно, могут быть приняты, но это будет самым последним вариантом в его списке возможных способов выхода из сложившегося положения. Все участники данного противостояния будут тянуть «кота за хвост», практически до предстоящих выборов в США, намеченных на 2020 год.

И это будет всем напоминать выход Англии из состава Европейского союза, затянувшийся процесс развода Англии уже не так бойко будоражит умы глобальных международных инвесторов, но сам факт от случая к случаю даёт о себе знать.

Дональд Трамп, действительно, фигура неоднозначная, и все прекрасно должны понимать, что в сложившейся ситуации Вашингтону и Китаю крайне необходим консенсус, но уже многое сказано, и тем более уже есть и сделанные шаги, причём с двух сторон. Выйти сухим из воды будет крайне трудно и Пекину, и Вашингтону, и самым удачным решением всех общих вопросов будет «тлетворная сделка, при полном отсутствии существа сделки».

Применительно к возможному «нервному срыву у Трампа», выраженному в новых антикитайских санкциях и внешнеторговых пошлинах, новый виток развязывания внешнеторговой и валютной войн на полях мировой экономики принесёт Америке и всему миру предпосылки нового финансового кризиса. Дальше, в зависимости от масштабов будущей разрухи в мировой экономике, возможно, создадутся предпосылки к крайне нежелательной «перезагрузке всей мировой финансовой системы».

Скорее всего, чтобы избежать этого крайне нежелательного для всего мира сценария, обе стороны примут для себя наименее рисковый сценарий ведения этой шахматной партии, а возможно, Китай, играя на опережение, на словах пожертвует некой малой фигурой на этой шахматной доске, но в целом ситуация будет далека от идеальной.

Тут будет очень важно и состояние внутриполитической жизни в Америке. У Китая есть чем ответить на давление со стороны Вашингтона, и полагаю, что сделка будет задекларирована, чтобы снизить градус напряжённости в мировой геополитике и экономике, но по существу это отчасти даёт повод к размышлению о том, какими уступками и шагами достигнут мирового соглашения две страны», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайские товары, если не будет подписана торговая сделка между странами.

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