Москва, , 15:40 — REGNUM Экспорт российского угля в Китай может вырасти вдвое за ближайшие десять лет — до 55 млн тонн в год. Об этом говорится в статье замминистра энергетики России Анатолия Яновского в журнале «Энергетическая политика».

Речь идет об удвоении поставок относительно уровня 2018 года. Нарастить экспорт угля России поможет конкурентное преимущество в виде короткого логистического плеча, отметил замминистра.

По словам Яновского, российский уголь качественнее, чем у конкурентов. Кроме того, Китай стремится диверсифицировать импортные источники сырья.

В 2019 году ожидаемый экспорт угля в Китай составляет 35 млн тонн, что на 27% больше, чем год назад. В целом в страны АТР Россия должна поставить примерно 100 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия также планирует увеличить свои угольные поставки в Индию в шесть раз к 2025 году.

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