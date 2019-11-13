Архангельск, , 15:36 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания приняли бюджет на 2020 год. Расходов у казны больше чем доходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, регион получит в 2020 году 92,2 млрд. рублей доходов. Расходы за счет всех источников планируются в размере 100,5 млрд. рублей. Дефицит составляет около 8,3 млрд рублей — 13%.

При формировании расходной части областного бюджета учтена необходимость увеличения заработных плат работников бюджетных учреждений. На эти цели будет направлено 1,8 млрд рублей. Этой суммы, по словам областного министра финансов Елены Усачевой, на обеспечение этой статьи не хватит — придется изыскать дополнительно еще 800 млн рублей.

В общей структуре расходов почти 62% средств направляются на отрасли социальной сферы.

В 2020 году в рамках областной адресной инвестиционной программы планируется профинансировать строительство 68 объектов. Планируется ввести в эксплуатацию 13 объектов образования (10 детских садов на 1840 мест и 3 школы на 1200 учащихся).

Дорожный фонд получит 8 млрд. рублей. Большая часть этих средств (более 5 млрд рублей) будет направлена на капитальный ремонт, содержание и приведение в нормативное состояние региональных дорог.