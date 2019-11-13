Грозный, , 15:32 — REGNUM Цены на авиаперелёты в аэропорт Грозного будут проверены. По мнению министра экономического, территориального развития и торговли Чечни Ибрагима Идрисова, они слишком высоки. С инициативой проведения проверочных мероприятий в отношении авиаперевозчиков ведомство обратилось в управление Федеральной антимонопольной службы, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам Идрисова, ценообразование влияет на деловую активность и рост потока туристов, а также на доступность авиаперелётов для населения. При таких высоких ценах, которые сложились в настоящее время, рассчитывать на повышение роста пассажиров не приходится.

Кроме того, при практически одинаковом расстоянии до Москвы из аэропортов Чечни и Ингушетии цены на билеты существенно отличаются, отметил министр.

Стоит отметить, что в настоящее время на сайте «Аэрофлота» билет из Грозного в Москву на 14 ноября стоит 6861 рубль (базовый тариф), а из Магаса в Москву — 4739 рублей. При этом, по данным минэкономразвития Чечни, расстояние между Грозным и Москвой составляет 1499 км, а между Магасом и Москвой — 1485 км. Между самими аэропортами в столицах Чечни и Ингушетии всего 80 км.