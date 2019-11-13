Москва, , 15:31 — REGNUM Российская корпорация «Газпром» отменила размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять средства после судебных требований «Нафтогаза Украины». Об этом 13 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным издания, занимающиеся организацией сделки юристы не смогли дать гарантию, что привлечённые средства не будут потеряны из-за требований украинской стороны.

Вместе с тем отмечается, что в случае возникновения благоприятного «окна» российская корпорация может привлечь финансирование в ближайшее время.

Восьмого ноября Газпром опубликовал материалы новой программы бондов новой SPV Gaz Finance PLC с лимитом в 30 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине заявили, что Киев полностью готов к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года, хотя приоритетом всё же остаётся получение средств за транзит газа, но не любой ценой.

В Киеве считают, что Украина может подписать с Россией новый транзитный контракт в середине декабря, когда окончательно завершится процесс отделения оператора газотранспортных системы от «Нафтогаза Украины» и имплементации норм европейского законодательства в украинское.

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