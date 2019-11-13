Москва, , 15:26 — REGNUM Проживание в малогабаритной квартире длительное время вызывает депрессию у человека, особенно если площадь составляет менее 11 кв. метров. Так считает психолог Татьяна Балашова, сообщает «Мир квартир».

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По мнению управляющего партнера девелоперской компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, жизнь на ограниченной метражом жилой площади делает человека раздражительным и агрессивным.

Эксперты считают, что малогабаритную квартиру (менее 11 кв. м) лучше использовать только как временный вариант. Оптимальная площадь жилья для комфортного проживания должна начинаться от 18 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние пять лет количество малогабаритных квартир в новостройках выросло практически в два раза.

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