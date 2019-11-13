Москва, , 15:25 — REGNUM Проект поправок к бюджету Пенсионного фонда 2019 года Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

В частности, правительство предлагает скорректировать основные показатели бюджета фонда. Так, доходы ПФР вырастут на 79,8 млрд рублей и составят 8,692 трлн рублей или 8% от ВВП.

Расходы при этом также будут незначительно увеличены на 80,62 млрд рублей и составят 8,716 трлн рублей, что также составляет 8% от ВВП. В основном дополнительные расходы уйдут на «непрограммные направления деятельности органов управления» ПФР.

Таким образом дефицит бюджета ПФР в 2019 году достигнет 24 млрд рублей, большая часть из которого связана с формированием накопительной части пенсий.

Кроме того, согласно проекту поправок, бюджет ПФР получит на 33,8 млрд рублей больше из госбюджета — так, размер трансферта достигнет 3,353 трлн рублей. Большая часть дополнительных поступлений из федерального бюджета уйдёт на обязательное пенсионное страхование и валоризацию величины расчётного пенсионного капитала.