Ставрополь, , 15:24 — REGNUM Крупный инвестпроект в сфере тепличного овощеводства планируется реализовать в Левокумском районе Ставрополья. Объем предполагаемых инвестиций составит около 5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе главы региона.

«Строительство большого комплекса для круглогодичного выращивания овощей — это важный проект для востока края, он должен получить поддержку», — подчеркнул губернатор Владимир Владимиров на совещании с участием инициаторов проекта и руководителей профильных ведомств.

Инвестпроектом предусмотрено создание тепличного комплекса площадью 23 га. Планируемый объем производства — 15 тыс. тонн овощей в год. Точные сроки реализации проекта пока не определены,

Участники встречи также обсудили задачи, связанные с подключением будущего объекта к инженерным сетям. Губернатор поручил проработать этот вопрос правительству края совместно с энергоснабжающими организациями.

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