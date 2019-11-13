Ижевск, , 15:19 — REGNUM В конце декабря 2018 года АО «Ижавиа» на основании заявления о предоставлении субсидии для возмещения затрат на питание сил постоянной готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, которые прибыли для участия в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации, а также в ликвидации ее последствий, получило из бюджета Удмуртии более 50 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

При этом установлено, что указанные затраты авиапредприятию были полностью возмещены заказчиком — ФГБУ «Авиационно-спасательная компания МЧС России» еще в конце 2017 года.

В адрес перевозчика внесено представление, незаконно полученная субсидия возвращена в бюджет.

АО «Ижавиа» и его сотрудник, виновный в нарушении, привлечены к ответственности в виде штрафа. Сумма штрафа не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время АО «Ижавиа» и администрация главы и правительства Удмуртии пытаются оспорить решение суда. С заявлением о признании сделки по передаче управления «Ижавиа» нижегородской компании ООО «Поможем» недействительной обратилась Приволжская транспортная прокуратура. Договор о передаче прав управления авиакомпанией ООО был заключен до ноября 2023 года, сумма вознаграждения управляющей компании — 297 млн рублей. Сделка от лица авиаперевозчика заключена ее генеральным директором с генеральным директором ООО «Поможем», коими является одно и то же лицо Александр Синельников. Он же является единственным работником ООО «Поможем», и фактически данной управляющей компании согласно договору передавалась часть должностных обязанностей генерального директора авиапредприятия, за которые он получает заработную плату.