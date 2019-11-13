Москва, , 15:17 — REGNUM Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

«По поводу эффекта, по нашим расчетам, эффект для бюджета — это 368 млрд рублей на следующий год», — сказал глава ПФР.

При этом он опроверг массовый уход в тень пенсионеров.

«На 1 января, цифра более — менее стабильная — 9,8 млн человек, она практически не изменяется. Напомню, что после оставления работы пенсия сразу увеличивается на все пропущенные индексации каждому конкретному человеку», — указал Дроздов.

Также он рассказал о том, что ПФР ведет анализ зарплаты, которую получают работающие пенсионеры.

«Анализ существует. Она практически равна, очень близка к средней заработной плате, которую получают обычные работающие», — сообщил Дроздов.