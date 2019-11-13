Вена, , 15:17 — REGNUM Взаимная торговля Белоруссии и Австрии демонстрирует огромный нереализованный потенциал. Об этом 12 ноября в Вене заявил Александр Лукашенко, выступая на австрийско-белорусском бизнес-форуме.

Товарооборот около $200 млн он назвал не иначе как позором, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Он заявил: «Такие цифры стыдно просто называть».

«Чего тут про $200 млн говорить? Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить», — сказал он.

«Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими людьми, моими гражданами, и я вас буду поддерживать всячески, даже вооруженным путем. Я это сказал абсолютно искренне», — сообщил Лукашенко представителям бизнеса Австрии.

Лукашенко выделил несколько типов бизнесменов: первые приходят сорвать куш, другие — чтобы что-то заработать «мышкуя», а третьи — не только чтобы заработать, но и принести пользу народу государства, где они работают. Белорусский лидер заверил, что будет поддерживать третьих.

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Отметим, что по данным посольства Белоруссии в Австрии, за I полугодие 2019 года двусторонний товарооборот составил 84,3 млн, из которых $11 млн — белорусский экспорт. За предыдущие пять лет объём взаимной торговли неуклонно снижался — с $309,6 млн в 2014 году до $171,4 млн в 2018 году с неизменно отрицательным сальдо для Белоруссии.