Москва, , 15:11 — REGNUM Россия анализирует условия, в которых приходится работать бизнес-операторам из РФ в Боливии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы внимательно следим за ситуацией и анализируем условия, в которых приходится работать нашим экономическим операторам и не только», — сказал Грушко.

По его словам, кризис находит своё отражение во всём. Дипломат напомнил, что необходимо сделать всё для ликвидации кризиса в Боливии.