Барнаул, , 15:09 — REGNUM До настоящего момента сформирован комплексный проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в рамках совещания, прошедшего в поезде Новосибирск — Барнаул 12 ноября 2019 года.

«Совместно с аналитическим центром при правительстве мы ведём работу по включению проекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры именно в такой конфигурации», — отметил министр.

Он добавил, что реализация этого проекта станет драйвером для научно-технического прогресса, будет способствовать локализации передовых технологий и производств, развитию агломераций и сближению регионов.

На данном этапе разработана и прошла государственную экспертизу часть ВСМ Москва — Нижний Новгород на участке между Железнодорожным и Гороховцом.

Как сообщало ИА REGNUM, к строительству участка Москва — Нижний Новгород РЖД готовы приступить уже сейчас и запустить линию к 2024 году. Плановый срок запуска участка Санкт-Петербург — Москва — 2026 год.

Пассажиропоток на московско-петербургском участке, по расчетам РЖД, составит 30,6 млн пассажиров в год, на нижегородском участке — 16,8 млн пассажиров, еще 662 тыс. человек — транзитные пассажиры.

Стоимость создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом (через Москву) составит порядка 2,295 трлн рублей, подсчитали в РЖД. Из суммарных затрат 1,695 трлн рублей — это внебюджетные инвестиции (преимущественно инвестпрограмма ОАО РЖД). Еще 600 млрд рублей должен предоставить федеральный бюджет