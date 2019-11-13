Тегеран, , 14:40 — REGNUM Активизацию торгово-экономических отношений между приграничными районами Туркмении и Ирана обсудили туркменский посол Ахмед Гурбанов и глава иранской провинции Голестан Хади Хагшенас, сообщает иранское агентство ИСНА.

В городе Горган стороны обсудили возможное расширение связей между Гулестаном и Балканским велаятом на западе Туркмении. На территории иранской провинции проживают более 800 тыс. туркмен, что может способствовать укреплению двусторонних связей, отметил Хагшенас.

Напомним, по официальным данным Туркмении, взаимный товарооборот республики с Ираном по итогам 2018 года составил $5,5 млрд.

Читайте также: Президент Туркмении обсудил с главой МИД Ирана совместную железную дорогу