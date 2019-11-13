Анкара, , 15:56 — REGNUM Турецкий ударный вертолет АТАК в модификации Faz-2 успешно совершил первый полет на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ. Событие прокомментировал в социальных сетях глава Управления Администрации президента Турции по оборонной промышленности Исмаил Демир.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, он заявил: «Турецкий ударный вертолет АТАК в «тяжёлой» модификации Faz-2, оснащённой лазерной системой дистанционного оповещения и другой современной электроникой, успешно совершил свой первый полет. Уровень импортозамещения в данной модели возрос ещё больше, мы нацелены на поставки вертолетов ATAK Faz-2 в войска в середине 2020 года, после завершения испытаний».

В рамках проекта вертолета Т129 АТАК, курируемого Управлением Администрации президента Турции по оборонной промышленности, на сегодняшний день компанией TUSAŞ было произведено и поставлено в войска 53 машины. На первом этапе планируется поставка 21 вертолета в конфигурации ATAK Faz-2.