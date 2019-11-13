Москва, , 14:29 — REGNUM По итогам октября 2019 года реализация кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на российском авторынке увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего за месяц в России был продан 71 201 автомобиль сегмента SUV. При этом доля этого сегмента на российском авторынке составила 49,4% от всех проданных в стране машин.

Первое место в модельном рейтинге среди кроссоверов и внедорожников заняла южнокорейская модель Hyundai Creta, чьи продажи в октябре выросли на 18% и составили 6 922 экземпляров.

Второе место в этом топе занял немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan. За месяц этот кроссовер купили 3 946 автолюбителей в России — на 39% больше, чем год назад.

Третье место у французского внедорожника Renault Duster. Продажи этой модели в октябре 2019 года упали на 14%, до 3 550 экземпляров.

Четвертую и пятую строчки заняли отечественные модели сегмента SUV — это Lada Xray (2 611 ед.; — 9,5%) и Lada 4×4 (2 394 ед.; — 3,3%).

Далее идут: Skoda Kodiaq (2 393 шт.; +3,5%), Nissan Qashqai (2 351 шт.; — 3,7%), Hyundai Tucson (2 229 шт.; — 10,6%), Renault Kaptur (2 208 шт.; — 30%) и KIA Sportage (2166 шт.; +9,3%).

Напомним, в октябре 2019 года в России на 2% выросли продажи пикапов.

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