Ташкент, , 14:25 — REGNUM Создание упрощённого таможенного коридора между Узбекистаном и Турцией планируют ускорить в государственном таможенном комитете (ГТК) республики, сообщили 13 ноября в пресс-службе ГТК.

11−12 ноября в Ташкенте прошло заседание объединенного таможенного совета руководителей таможенных служб Узбекистана и Турции. В рамках совещания стороны обсудили укрепление договорной базы таможенных служб.

Представители Узбекистана предложили заключить соглашение о предоставлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, а также о развитии сотрудничества в области статистики. Стороны также договорились разработать дорожную карту для определения приоритетов сотрудничества на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и председатель Венчурного совета Союза торговых палат и товарных бирж Турции Гоктекин Динчерс подписали меморандум о взаимопонимании.

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