Москва, , 14:19 — REGNUM Федеральное участие в финансировании различных мероприятий по случаю 300-летия Екатеринбурга (Свердловская область) ограничится наиболее приоритетных проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября заявил глава Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

На проблемы с финансированием мероприятий внимание министра обратил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»). Силуанов готов обсуждать проблемы в индивидуальном порядке.

«Готов встретиться по обсуждению этого вопроса. По нашим правилам, предложение о праздновании дат, юбилейных дат регионов или муниципалитетов осуществляется по принятым в правительстве порядкам. Такой порядок предусматривает, что мы помогаем регионам, которые нуждаются в помощи — это регионы-реципиенты. Свердловская область — это регион крепкий, донор, всё хорошо. Поэтому мы готовы здесь рассматривать вопросы о праздновании юбилейных дат, наверное, в рамках отдельных проектов», — заявил Силуанов.

«Надо определиться, какие наиболее приоритетные проекты в рамках этого праздника предусмотрены. Давайте в рамках того же самого ФАИПа, если он не исполняется в полном объёме, то можно будет перераспределить ресурсы на более важные направления, среди которых могут быть и те, что предусмотрены в рамках этого мероприятия», — указал министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ празднования 300-летия со дня основания города Екатеринбурга. Согласно программе, предусматривалась реконструкция ряда федеральных объектов, памятников архитектуры. Однако на эти средства заложена в бюджете только малая часть того, что обсуждалось федеральной властью в рамках совместного финансирования, указал депутат Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).