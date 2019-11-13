Пермь, , 14:14 — REGNUM В Пермском крае по итогам проверки выявлены двойные квитанции на оплату услуг по вывозу мусора для 6 тысяч человек. Двойные счета получили жители одного дома в Березниках и 18 домов в Перми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Инспекции Госжилнадзора региона.

Несмотря на то, что с 1 января 2019 года услуга по вывозу мусора исключена из состава жилищных и переведена в коммунальные. Граждане должны получать отдельную квитанцию. Между тем ряд ТСЖ и управляющих компаний продолжил практику выставления счёта за вывоз мусора внутри квитанции за содержание жилья.

В ходе проверок управляющие организации добровольно устранили нарушения и произвели перерасчёт платы за услуги. Общая сумма перерасчёта составила около 1 млн рублей.