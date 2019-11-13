Москва, , 14:12 — REGNUM Если Украина продаст свои земли международным корпорациям, то вернуть их без революции они уже не сможет, считает экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Трагедия людей, которые называют себя патриотами Украины, заключается в том, что они ощущают (даже не понимая), что у «своего» украинского олигарха, у своего агробарона эту землю в случае чего можно будет забрать, — сказал Делягин. — А у международной корпорации без революции, без отрицания всех прав собственности как таковых уже забрать будет нельзя. В том числе и у российских олигархов тоже. И они это понимают. Но с другой стороны, массовая продажа земли даст Украине передышку в три года».

Это, по словам Делягина, будут те три года, когда на Украину будут приходить деньги, а её президент Владимир Зеленский «сможет подышать на должности президента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук (партия «Слуга народа») предложила отложить голосование по законопроекту о продаже земли. По её словам, закон «сырой», за него не нужно голосовать в первом чтении.

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