Москва, 13 ноября 2019, 14:12 — REGNUM Если Украина продаст свои земли международным корпорациям, то вернуть их без революции они уже не сможет, считает экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Это, по словам Делягина, будут те три года, когда на Украину будут приходить деньги, а её президент Владимир Зеленский «сможет подышать на должности президента».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук (партия «Слуга народа») предложила отложить голосование по законопроекту о продаже земли. По её словам, закон «сырой», за него не нужно голосовать в первом чтении.
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