Омск, , 14:11 — REGNUM В Омской области в 2020—2022 годах в рамках нацпроекта «Образование» планируют отремонтировать 30 спортивных залов в сельских школах. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в правительстве региона.

В 2020 году отремонтируют девять спортзалов, в 2021 году — девять, в 2022 году — двенадцать. Планируется, что с помощью этих мер к занятиям физкультурой и спортом во внеурочное время в школах дополнительно будут привлечены более тысячи учащихся.

Всего в Омской области с 2014 года реконструировали и обновили 120 спортзалов. В 2019 году работы выполнены на сумму порядка 17 млн рублей в девяти школах.

В регионе в сельской местности расположено 453 школьных спортивных зала.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае школьный спортзал закрыли из-за превышения уровня радона в помещении.

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