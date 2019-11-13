Москва, , 14:06 — REGNUM С помощью Счётной палаты в Госдуме намерены разобраться, какие министерства виноваты в срыве введения объектов в рамках федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИПов). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Получается у нас 370 объектов — кто завалил? Алексей Леонидович, можно будет к следующему чтению бюджета предоставить информацию, какие ведомства неэффективно сработали?» — спросил Володин.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин ответил, что такой список предоставлен будет.

«Конечно, мы пообещали, что поимённо назовём», — указал Кудрин.

«Коллеги, поддерживаете? А то получается, кто работает, кто не работает — всё это в цифрах каких-то. Есть хорошие цифры — кто их обеспечил? Тот, кто не сработал — давайте их тоже назовём», — добавил Володин.

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