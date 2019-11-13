Москва, , 14:06 — REGNUM Идея ввести для живущих и работающих на селе женщин сокращенный рабочий день выглядит вполне здравой, уместной и своевременной, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя подписание Путиным закона о сокращенном рабочем дне.

«Во-первых, сам по себе труд в сельской местности, это всегда труд физический и довольно тяжелый. А условия существования, когда жители чаще всего лишены привычных благ цивилизации, лишь добавляют забот. — надо не только ухаживать за домашней скотиной, возделывать огород, заготавливать корма на зиму.

Но даже повседневные бытовые дела несут в деревне отпечаток необходимости куда больших вложений физического труда — от необходимости принести воду, напилить и наколоть дров, протопить печь, и заканчивая необходимостью чистить снег, поддерживать в должном состоянии все дворовое хозяйство — от подъездных дорог и ограды вокруг дома и до ремонта крыши, крыльца и хозяйственных построек. И все это ложится на плечи селян дополнительным грузом.

Во-вторых, что касается именно женщин, то их труд дополнительно отягощён домашними обязанностями, что в условиях жизни на селе гораздо труднее. Воспитание детей, зачастую отсутствие в деревне школы и необходимость водить детей для обучения в школу в другие села, не всегда наличие в деревне магазина (то есть за теми же продуктами для семьи надо куда-то ехать) и иные бытовые проблемы только усугубляют и без того непростую жизнь российской селянки.

Очевидно, что для того, чтобы тянуть на себе еще столь сложное в сельских условиях домашнее хозяйство и воспитание детей, женщинам требует заметно больше времени, чем горожанкам. Сокращение продолжительности рабочей недели с 40 часов до 36 с сохранением заработной платы и возможностью взять раз в месяц дополнительный выходной за свой счет — это остро необходимая мера для улучшения условий жизни на селе.

Данная мера не только позитивно скажется на здоровье и продолжительности жизни российских женщин, проживающих в сельской местности, но и поможет удержать людей на селе, что в условиях весьма сильной миграции трудоспособного населения из сёл в города является крайне важным экономическим и демографическим фактором», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2019 года подписал президент России Владимир Путин. Подписал закон, предусматривающий введение сокращённого рабочего дня для женщин, работающих на селе.

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