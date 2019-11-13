Грозный, , 14:03 — REGNUM В Чечню 13 ноября прибыл министр транспорта России Евгений Дитрих. В рамках рабочей поездки он примет участие в открытии участка федеральной трассы «Кавказ» и моста через реку «Аксай», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Новые объекты входят в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Дорогу довели до категории 1-Б (скоростная дорога). На участке четыре полосы движения с разведением встречных потоков. В целях улучшения транспортной доступности населенных пунктов приведены в порядок также второстепенные дороги.

Участок дороги Р-217 «Кавказ» протяженностью более 13 км был реконструирован в связи с возросшей интенсивностью движения. Большая его часть расположена в Чечне.

На 718-м км трассы, на границе Чечни и Дагестана, находится мост через реку Аксай, протяженность которого составила 227 м. Его строительство началось более года назад.

В программе пребывания федерального министра транспорта совещание по вопросам исполнения в Чечне национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».