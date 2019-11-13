Лондон, , 13:59 — REGNUM Самой дорогой в Европе улицей признана в нынешнем году Нью-Бонд-стрит, которая расположена в центральной части Лондона. Об этом свидетельствуют данные отчета «Главные улицы мира», который обнародован 13 ноября международной консалтинговой компанией Cushman & Wakefield.

Нью-Бонд-стрит. Лондон Geograph.org.uk

В указанном рейтинге проводилось сравнение средней ставки аренды на 448 самых дорогих в мире улицах, расположенных в 68 странах.

По данным источника, средняя цена годовой аренды на Нью-Бонд-стрит составила около €16,2 тыс. за кв. м в год, что стало самым дорогим показателем в Европе. На ней расположены магазины таких известных мировых брендов, как Chanel, Mulberry и Louis Vuitton.

При этом лондонская Нью-Бонд-стрит также вошла в тройку самых дорогих улиц в мире, заняв в этом рейтинге третье место.

На первом располагается улица Козуэй-Бей в Гонконге с ценой годовой аренды €25,9 тыс. за кв. м в год, а на втором — Пятая Авеню Нью-Йорка, на которой годовая аренда стоит €21,2 тыс. за кв. м в год.