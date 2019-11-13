Казань, , 13:51 — REGNUM В октябре 2019 года Татарии полностью перешла на цифровое телевещание. По словам министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрата Хайруллина, охват населения цифровым телеэфиром составляет 99,3%, сообщили ИА REGNUM в Госсовете региона.

Он добавил, что в 2019 году будут проложены оптоволоконные сети интернета до 498 школ, больниц, ФАПов, сельских поселений, отделений пожарной части, для связи их в единый информационный контур. Для граждан будут созданы 2 цифровые образовательные площадки, где можно будет бесплатно получить образование по цифровым специальностям.

На реализацию нацпроекта «Цифровая экономика» в республике за 5 лет планируется выделить 280 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ряду категорий граждан в Татарии компенсируют затраты на покупку приставки для цифрового телевидения. В эти категории вошли многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума; одиноко проживающие пенсионеры (семьи, состоящие из пенсионеров) в возрасте 70 лет и старше, среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. рублей; одиноко проживающие инвалиды (семьи, состоящие из инвалидов), среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. рублей.