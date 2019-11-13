Москва, , 13:51 — REGNUM По итогам 2019 и 2020 года ожидается рост реальных доходов населения в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Темпы роста реальной заработной платы по факту у нас в январе-сентябре сложились в положительной области — 2,2%. Реальные доходы, реально располагаемые доходы чуть меньше. Могу сказать несколько цифр: реальные денежные доходы за девять месяцев 0,9%, а реально располагаемые денежные доходы, которые отличаются от реальных доходов населения тем, что учитываются выплаты налогов и процентов, сложились на уровне 0,2%», — заявил Силуанов.

В номинальном выражении речь идёт о росте зарплат на уровне 5−6%, отметил он.

«С учётом снижения темпов инфляции, которые влияют на реальные доходы населения, мы видим, что динамика начинает сейчас выправляться и реально располагаемые доходы населения начинают расти. Такой рост предусмотрен в текущем году и в следующем году», — добавил глава Минфина.