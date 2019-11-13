Москва, , 13:43 — REGNUM Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) вскоре начнут инвестироваться в экономику России, а цена отсечения будет в ближайшие годы повышаться. Потому заявления критиков по поводу бессмысленности сбережений нефтяных доходов в резервах неактуальна. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эта кубышка наполняется уже меньшими темпами. Мы говорим о том, что у нас цена, базовая цена, которую принимаем в бюджете на нефть, у нас растёт. Если в этом году около 41 долларов за баррель, то в 2022 году это 44 долларов за баррель. Мы говорим о том, что нам всё равно как стране, зависящей от нефти и газа, от экспорта сырья, необходимо иметь такую кубышку. Цены на нефть меняются — нам нужно иметь запас», — заявил Силуанов.

Он напомнил, что в 2020 году за счёт Фонда национального благосостояния средства для поддержки экономики будут инвестироваться, не создавая риски устойчивости обязательств государства.