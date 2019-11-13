Москва, , 13:27 — REGNUM Больше половины запланированных объектов могут быть не введены в эксплуатацию по итогам 2019 года в рамках государственных расходов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной думы.

Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По итогам прошлого года не ввели 181 объект, то есть 45%. Мы и в этом году ожидаем, к сожалению, что не будет введено больше половины или около половины всех запланированных объектов. Это тоже качество государственного управления», — заявил Кудрин.

В целом к октябрю ввели в эксплуатацию только 25 из 390 объектов, запланированных к введению в 2019 году.

По его словам, в 2019 году по данным на 1 октября целый ряд объектов не получают средства и не расходуются. Уровень кассового исполнения составил всего 350 млрд рублей. По итогам 2018 года не было исполнено 135 млрд рублей из запланированного объёма по инвестициям.