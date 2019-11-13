Чебоксары, 13 ноября 2019, 13:25 — REGNUM В Чувашии ситуация в связи с бременем содержания учреждений дополнительного образования Чебоксар рассматривается несколько вариантов решения. Их могут передать в собственность республики, которая готова изыскать средства на их содержание. Между тем, региональные власти считают, что у столицы есть резервы в бюджете, предлагая ввести внешний контроль за городской казной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорилось сегодня, 13 ноября, на заседании чувашского правительства.
В ходе обсуждения глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявил о несбалансированности проекта бюджета на 2020 год в связи с прогнозным недополучением 500 млн рублей неналоговых доходов. В результате чиновники планируют провести оптимизацию в системе дополнительного образования, переводя ряд учреждений в другие помещения, а высвободившиеся площади выставить на продажу.
Он констатировал, что «сложности везде есть, в каждом муниципалитете», призвав принимать решения с привлечением общественности и соблюдая «баланс интересов». Он поручил подключиться к обсуждению минобразование, минфин, минкультуры, общественную палату.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах планируют провести реорганизацию в системе дополнительного образования путём перевода ряда организаций их в другие учреждения и продажи высвободившегося имущества. Власти ссылаются на то, что в 2020 году город недополучит 500 млн рублей неналоговых доходов, и в результате бюджет будет не сбалансирован. Решить вопрос планируют за счёт оптимизации в учреждениях дополнительного образования, содержание которых обходится в 600 млн рублей.
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