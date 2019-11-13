Чебоксары, , 13:25 — REGNUM В Чувашии ситуация в связи с бременем содержания учреждений дополнительного образования Чебоксар рассматривается несколько вариантов решения. Их могут передать в собственность республики, которая готова изыскать средства на их содержание. Между тем, региональные власти считают, что у столицы есть резервы в бюджете, предлагая ввести внешний контроль за городской казной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорилось сегодня, 13 ноября, на заседании чувашского правительства.

В ходе обсуждения глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявил о несбалансированности проекта бюджета на 2020 год в связи с прогнозным недополучением 500 млн рублей неналоговых доходов. В результате чиновники планируют провести оптимизацию в системе дополнительного образования, переводя ряд учреждений в другие помещения, а высвободившиеся площади выставить на продажу.

«Неоднократно городу говорили, что есть моменты не совсем прозрачного использования собственных доходов, и в связи с этим в соответствии с законом выходили с предложением о передаче полномочий по внешнему контролю на уровень субъекта. Мы тогда более полно можем предлагать вам более квалифицированную помощь в части управления вашими доходами. Поэтому эту тему в первую очередь, наверное, надо поставить», — предложила вице-премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина.

«Тогда давайте в протоколе фиксируем, включая министерство имущественных отношений. Была принципиальная позиция обозначена на федеральном уровне. Если мы считаем целесообразным забрать помещения школ искусств в ведение республики, давайте мы оформительскую работу проведёт, и средства найдём», — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев, поручив подготовить предложения и расчёты к 5 декабря.

Он констатировал, что «сложности везде есть, в каждом муниципалитете», призвав принимать решения с привлечением общественности и соблюдая «баланс интересов». Он поручил подключиться к обсуждению минобразование, минфин, минкультуры, общественную палату.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах планируют провести реорганизацию в системе дополнительного образования путём перевода ряда организаций их в другие учреждения и продажи высвободившегося имущества. Власти ссылаются на то, что в 2020 году город недополучит 500 млн рублей неналоговых доходов, и в результате бюджет будет не сбалансирован. Решить вопрос планируют за счёт оптимизации в учреждениях дополнительного образования, содержание которых обходится в 600 млн рублей.

«Нельзя гробить культуру, нельзя спорт гробить, мы не можем элементарно настроить (людей) со ссылкой на то, что у нас денег не хватает… На вашей экономии люди страдают. А если на перспективу смотреть, то молодёжь должна развиваться», — отреагировал прокурор Чувашии Василий Пословский, подчеркнув, что надзорное ведомство будет «разбираться по всем этим вопросам».

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