Варшава, , 13:09 — REGNUM Как следует из недавно опубликованного отчёта, экономисты Национального банка Польши полагают, что в ближайшие годы экономический рост в стране замедлится. По их мнению, замедление экономического роста в Польше станет следствием замедления роста основных вншнеэкономических партнёров страны.

«Мы наблюдаем замедление темпа роста польской экономики. Это не должно удивлять, если мы посмотрим на то, что происходит в странах еврозоны, особенно в Германии, с которой мы так интенсивно сотрудничаем. Замедление темпа роста польской экономики будет происходить относительно спокойно», — говорит «Польскому радио» работник Нацбанка Яцек Котловский.

По мнению Котловского, польская экономика не так подвержена тенденции замедления экономического роста в других странах, в частности в Евросоюзе, по причине более низкого уровня оплаты труда. При этом польская экономика в большей степени завязана на потребительский спрос, чем на инвестиции, а нынешнее снижение экономического роста в странах Центральной Европы связано, в первую очередь, с инвестициями.

Национальный банк Польши прогнозирует, что в 2019 году экономический рост в стране составит 4,3%, в следующем — 3,6%, в 2021 году — 3,3%. Ранее прогноз по росту польской экономики снизил Международный валютный фонд.