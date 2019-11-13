Москва, , 12:55 — REGNUM Угрозы президента США Дональда Трамп новыми пошлинами в отношении Китая при отсутствии сделки — это своего рода пиар-ход перед предстоящими выборами президента Америки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов, комментируя заявление Трампа.

«В своем рамках выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, Трамп так и не обозначил детали и сроки по первой части торгового соглашения с Пекином, отделавшись избитыми фразами, которые он неоднократно озвучивал ранее.

А пока мировое сообщество с напряжением ждет, чем закончится торговая сага, сегодня на суд общественности будет вынесено не менее захватывающие по своему накалу шоу — публичные слушания по импичменту американскому президенту.

В преддверии старта президентской гонки в США Пекин может занять более жесткую позицию в отношении заключения торговой сделки.

Трампу же, в условиях неослабевающего давления со стороны демократов, нужны победы на политическом и торговом фронтах.

И первым шагом в данном направлении, несмотря на постоянные угрозы Китаю, может стать заключение торгового соглашения с Поднебесной», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайские товары, если не будет подписана торговая сделка между странами.

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