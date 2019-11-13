Чебоксары, , 12:49 — REGNUM В Чебоксарах планируют провести реорганизацию в системе дополнительного образования путём перевода ряда организаций в другие учреждения и продажи высвободившегося имущества. Власти ссылаются на то, что в 2020 году город недополучит 500 млн рублей неналоговых доходов, и в результате бюджет будет не сбалансирован. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявил сегодня, 13 ноября, на заседании регионального правительства.

На заседании при обсуждении увеличения зарплат бюджетникам глава Чувашии Михаил Игнатьев поинтересовался у сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова, что муниципальные власти предусматривают в системе дополнительного образования «под видом оптимизации».

«В целом по бюджету проблема серьёзная. У нас неналоговые доходы сокращаются на 500 млн рублей в следующем году. Со стороны правительства оказана поддержка в части снижения софинансирования на реализацию объектов инвестиционного плана, было 50 на 50, будет 80 на 20. Но тем не менее источники нам нужно искать. Поэтому разработан план оптимизации. И действительно планируем провести сокращение: по библиотекам, несколько спортивных учреждений, несколько клубов. Сейчас проводим работу с коллективами. В целом настроены коллективы сохранить, перевести в другие учреждения. А высвободившееся имущество реализовать», — сказал Алексей Ладыков, заверив, что «бюджет не балансирует», поэтому «вынуждены принимать такие меры»:

«Мы не хотим и не хотели этого делать».

Министр образования Чувашии Сергей Кудряшов дополнил, что чебоксарские власти планируют «провести реорганизацию в плане сокращения управленческого аппарата учреждений дополнительного образования и сохранения количества работников»:

«Без изменения количества участников, которые будут заниматься в системе дополнительного образования».

По данным муниципальных властей, затраты на дополнительное образование ежегодно составляют 600 млн рублей. Михаил Игнатьев подчеркнул, что подобные вопросы надо обсуждать с населением, поручив до 5 декабря подготовить расчёты. После этого будет приниматься решение.