Курган, , 12:45 — REGNUM В курганском городе Петухово закрыли суши-лавку «Сакура», которая располагалась в квартире жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Зауралью.

В ходе ведомственной проверки отмечено, что канализация кафе соединена с системой централизованной канализации дома, моечные ванны не оборудованы вытяжкой.

Работа кафе была регламентирована до 22:00, но клиентов обслуживали и в более позднее время. Меж тем посетители кафе вели себя шумно, играла громко музыка, к суши-лавке подъезжали машины, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Петуховский районный суд оштрафовал владелицу «Сакуры», и постановил прекратить деятельность кафе в жилом доме.