Пермь, , 12:37 — REGNUM В Пермском крае власти приняли решение о выделении субсидии из регионального бюджета на расселение проблемного дома, который построен для выпускников детских домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Субсидию получит Добрянка, в свою очередь, муниципалитет направит деньги на предоставление социальных выплат собственникам квартир или на покупку жилых помещений для граждан, проживающих в доме по договорам социального найма. Решение о софинансировании мероприятий по расселению дома стало реакцией краевой власти на на многочисленные обращения жильцов.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, дом № 40 по ул. Трудовой в Добрянке признан непригодным для проживания. В нем неисправна вентиляционная система.

Главе муниципального образования поручено расселить проблемный дом до конца 2019 года.

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