Красноярск, , 12:37 — REGNUM С 5 по 11 ноября 2019 года в Красноярском крае водка подешевела на 2,03% — с 630,50 до 617,69 рубля за литр. За этот же период свежая белокочанная капуста подорожала на 6,87% — с 19,80 до 21,16 рубля за килограмм. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в Красноярскстате.

Также с 5 по 11 ноября в регионе подешевели пшено (на 1,47%, с 83,77 до 82,54 рубля за кг) и сметана (на 1,32%, с 250,78 до 247,48 рубля за кг).

Сразу на 4,81% подорожали свежие помидоры (со 141,79 до 148,61 рубля за кг). Цена на морковь взлетела на 3,22% (с 32,97 до 34,03 рубля за кг).

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России обеспокоены ростом цен на продукты питания, а также проблемами в экономике. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с результатами глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen.

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