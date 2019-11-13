Барнаул, , 12:34 — REGNUM Жительница алтайского села Санниково, которая буквально упала в ноги Медведева, перед тем, как он провёл совещание по развитию сельских территорий, может не волноваться за то, что о её проблеме все забудут. Помимо поручения, которое глава российского правительства дал губернатору Алтайского края Виктору Томенко, к проблемной ситуации, связанной с отсутствием горячей воды, подключилось СУ СК РФ по Алтайскому краю — будет проведена доследственная проверка, — отмечает ИА REGNUM.

Как пояснила старший помощник руководителя данного ведомства Людмила Рязанцева, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в трех многоквартирных домах жителей села Санниково с 2016 года отсутствует горячее водоснабжение. Несмотря на имеющееся решение суда, граждане по-прежнему живут без горячей воды.

Ситуацию уже разъяснил региональный минтранс. По данным чиновников, в Санниково проживает более 3000 человек. К централизованной системе горячего водоснабжения подключено 140 квартир (это пять многоквартирных домов, в которых проживает 450 человек, что составляет 4% от всех жителей). Из-за неисправный работы котла и ветхой трассы горячего водоснабжения в течение двух лет в эти квартиры не подается горячая вода. Дело в том, что схемой теплоснабжения Санниково горячее водоснабжение в населённом пункте не предусмотрено. При этом предварительная стоимость капитального ремонта котельной и сетей горячего вводоснабжения составила бы более 9 млн. руб. Реализация указанного мероприятия возможна, и по оценкам экспертов, тариф составит порядка через 400 руб. С учётом эксплуатационных и капитальных средств это более чем выше среднего по региону. Учитывая высокие затраты на реализацию мероприятия и высокую стоимость горячей воды, в последующие годы жителям рекомендовано рассмотреть возможность установки индивидуальных источников горячего водоснабжения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибири Дмитрий Медведев работал два дня. В начале он провёл совещание в Новосибирске, а затем на поезде прибыл в Барнаул, где встретился с губернатором региона Виктором Томенко, а также провёл совещание Санниково.

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