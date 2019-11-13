Госдума 13 ноября обсуждает поправки в федеральный бюджет на 2019 год. Документ представляют министр финансов РФ Антон Силуанов, с докладом выступает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Федеральная казна в этом году получит на 204 млрд рублей меньше, чем планировалось. Несмотря на это, бюджет профицитный. Как будет скорректирован федеральный бюджет, на что пойдут дополнительные средства, чего ждать регионам — в трансляции ИА REGNUM.