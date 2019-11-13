13 Ноября
12:36
Инфляция по итогам 2019 года, согласно проекту поправок к бюджету, составит 3,8% против 4,3%, которые прогнозировались в бюджете ранее.
12:36
Согласно документу, профицит бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП). Доходы бюджета, в соответствии с поправками, составят 19,970 трлн рублей против 20,174 трлн рублей, расходы — 18,489 трлн рублей против 18,293 трлн рублей.
12:27
Госдума рассмотрит поправки в госбюджет-2019: расходы вырастут
Сегодня, 13 ноября, Госдума в первом чтении рассмотрит проект поправок к федеральному бюджету 2019 года, в котором заложены более пессимистичные, по сравнению с началом года, прогнозы по профициту госсметы, сообщает ИА REGNUM.