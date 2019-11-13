Москва, , 12:26 — REGNUM В среду, 13 ноября, стартовал новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства». В этот же день начался прием заявок на участие в проекте. Заявочная кампания продлится до 20 декабря 2019 года. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства.

Цель нового проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли. Участие в конкурсе могут принять как состоявшиеся профессионалы, управленцы, руководители туристических и смежных организаций, так и начинающие специалисты индустрии гостеприимства и студенты.

«Для индустрии гостеприимства важно развивать туризм в каждом из регионов страны, обеспечить качественное обслуживание туристов на местах, поэтому особую важность представляет региональный этап конкурса. Оргкомитет проекта решил объявить конкурс среди регионов на проведение полуфиналов «Мастеров гостеприимства» в федеральных округах страны», — отметила заместитель председателя Правительства РФ, председатель Координационного совета по развитию туризма в РФ, председатель Оргкомитета конкурса «Мастера гостеприимства» Ольга Голодец.

Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в три этапа: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить до 20 декабря анкету, а затем загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции. Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.

«Проект «Мастера гостеприимства» стал 21-м в нашей платформе. Конкурс среди специалистов в области туризма и гостеприимства позволит определить лучших и даст им возможность продвижения в этих сферах, а государству — лидеров развития отрасли. Победители смогут выиграть один из 25 образовательных грантов в Сколково, пройти стажировку в ведущих компаниях, а также получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и других управленцев в сфере гостеприимства», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме знаний и компетенций участников будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Представить их на конкурс участники смогут начиная с полуфиналов. По итогам оценки 10 проектов-финалистов будут отобраны для дальнейшей акселерации и реализации в регионах — на это партнеры выделят специальные гранты.

«Индустрия гостеприимства нуждается в грамотных управленцах и любящих свое дело профессионалах, готовых работать на благо туризма в нашей стране. Всероссийский конкурс даст возможность каждому специалисту, занятому в этой сфере, попробовать свои силы, оценить навыки, представить качественные проекты, а также выявить перспективных и нацеленных на результат специалистов. Приглашаю всех, кто неравнодушен к будущему России, принять участие в «Мастерах гостеприимства», — сказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.

«Инвестиция в человека, особенно в индустрии гостеприимства, сейчас актуальна и своевременна. С ростом конкуренции в туризме именно создание высочайшего уровня сервиса способствует привлечению клиентов. ДНК гостеприимства — грамотное соотношение цены и качества турпродукта. Одну из ключевых ролей в успехе играют именно специалисты», — сказал зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ» Сергей Кривоносов.

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. В числе наставников: основатель World Travel Awords Грэм Кук, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, генеральный директор «Курортов Северного Кавказа» Хасан Тимижев, ресторатор Александр Раппопорт, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, президент компании Cosmos Hotel Group Александр Швейн, генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов и многие другие.

25 победителей также получат сертификат на одну из образовательных программ MBA в Сколково. При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в ведущие компании и организации. В их числе: Федеральная пассажирская компания, Роза Хутор, Алтай Резорт, Красная Поляна, Мрия Резорт, Редиссон Флотилия, ТуТу.Ру, Космос Групп, Музейный комплекс Херсонес Таврический, Интурист, Сочи Парк, Парк Культуры в Москве и многие другие.

Как ранее сообщало ИА РЕ, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 21 проект: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», Всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) — всероссийское межотраслевое объединение профессиональных сообществ, организаций и специалистов, занятых в сфере туризма и гостеприимства. Союз создан летом 2019 года, за несколько месяцев работы он объединил более тысячи профессионалов сферы туризма и гостеприимства, в его состав уже входят 12 крупных отраслевых ассоциаций.

В сентябре 2019 года президент ОСИГ Грант Бабасян назначен руководителем рабочей группы «Развитие сервиса и кадровое обеспечение сферы туризма» Координационного совета по развитию туризма в РФ.