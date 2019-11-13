Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM Проект новой автодороги к микрорайону Суворовский в Ростове-на-Дону проходит госэкспертизу. Приступить к строительству транспортной артерии власти планируют в 2020 году. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

Протяжённость четырёхполосной автодороги составить 3,3 км. Дорожный объект оснастят ливневой канализацией, фонарями, обустроят пандусами и тактильной плиткой. Как ожидается, новую дорогу откроют через 14 месяцев после начала строительства. Стоимость работ оценивается в 2,3 млрд рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на необходимость строительства второй дороги из микрорайона Суворовский после многочисленных жалоб жителей микрорайона указывал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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